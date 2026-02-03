হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া বাজার এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শাহিন (৪৮) নামে এক রিকশাচালক মারা গেছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত ১২টার দিকে মেরাদিয়া বাজারের সাফিয়া কার সেন্টারের বিপরীত দিকের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় শাহিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। পরে রাত ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অনয় চন্দ্র পাল জানান, রাতে ওই ব্যক্তি রিকশা চালিয়ে সাফিয়া কার সেন্টারের বিপরীত দিকের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার পেছন থেকে রিকশাটিতে ধাক্কা দেয়। এতে রিকশা থেকে ছিটকে ফুটপাতে পড়ে গুরুতর আহত হন ওই রিকশাচালক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক রাত ১টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই অনয় চন্দ্র পাল আরও জানান, ঘটনার পরপরই প্রাইভেট কারটি জব্দ এবং এর চালককে আটক করা হয়েছে। রিকশাচালকের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃত শাহিনের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার সাতাক গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. আলাউদ্দিন। তিনি খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া পোড়াবাড়ি এলাকায় বসবাস করতেন।

সম্পর্কিত

শবেবরাত উপলক্ষে আতশবাজি ও বিস্ফোরক বিক্রি–ব্যবহার নিষিদ্ধ

রাজধানীর সিএমএইচ এলাকা থেকে বৃদ্ধা নিখোঁজ ‎

রাজধানীর শ্যামপুরে ছুরিকাঘাত করে ৯০ হাজার টাকা ছিনতাই

ব্যাংকার মামাতো বোনের ‎২৭ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরি করেন সাকিব, জুয়েলার্স মালিকসহ গ্রেপ্তার

রাজধানীর মীরবাগে বিএনপি-সমর্থিত কোদাল মার্কার মিছিলে হামলা, আহত ৩

গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলায় বিমানের এমডিসহ ৪ জন কারাগারে

এসেনসিয়াল ড্রাগসের এমডি সামাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

রাতে জিয়া উদ্যানে মধ্যবয়সী গ্রেপ্তার, সিটিটিসি বলছে জেএমবির ‘এহসার সদস্য’

শেরপুরে জামায়াত নেতা হত্যা মামলার ৪০ আসামির আগাম জামিন

‘উচ্চবংশীয়’ ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউরের আরও সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা