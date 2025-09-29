​বাল্কহেডের ধাক্কায় মেঘনায় ট্রলারডুবি, এক জেলে নিখোঁজ

মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের সীমান্তবর্তী মোল্লারচরসংলগ্ন মেঘনা নদীতে বালুবাহী বাল্কহেডের ধাক্কায় একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। এ সময় ট্রলারে থাকা পাঁচজন জেলে সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও মো. শরিফ (৩২) নামের এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ শরিফ মুন্সিগঞ্জ শহরের দক্ষিণ ইসলামপুরের মৃত মো. হোসেনের ছেলে।
আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক শফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে। নিখোঁজ জেলেকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাল্কহেডটি দ্রুত গতিতে ট্রলারটিকে ধাক্কা দিলে সেটি ডুবে যায়। দুর্ঘটনার পরই চালক বাল্কহেডটি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। নিখোঁজ জেলে মো. শরিফের সন্ধানে নদী ও উপকূলীয় এলাকায় জোর অনুসন্ধান চলছে।