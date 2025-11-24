হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুরে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে জখম, ছেলের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। এই ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ছেলে বাবুকে (২৪) মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। গুরুতর আহত বাবা কাশেম (৭৫) বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা উদ্যান এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার দিকে ঢাকা উদ্যান এলাকায় টাকা নিয়ে কাশেমের সঙ্গে রাজীবের হাতাহাতি হয়। এর কিছুক্ষণ পর, রাত সাড়ে ৮টার দিকে কাশেমের বাসার সামনের সড়কে রাজিব, সবুজ, রুবেল, মোহনসহ বেশ কয়েকজন অজ্ঞাত সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে বাবা-ছেলেকে গুরুতর জখম করে।

পরে তাদের উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক বাবুকে মৃত ঘোষণা করেন।

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঢাকা উদ্যান এলাকায় কাশেম ও তাঁর ছেলে বাবুকে কুপিয়ে জখম করে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় দুজনকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে বাবুকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত অবস্থায় কাশেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছে।’

