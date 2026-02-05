হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর শ্যামপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিরাপত্তাকর্মী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কদমতলীর শ্যামপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আবুল বাশার (৭০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মী মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে শ্যামপুর ঢাকা ম্যাচ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১০টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত ব্যক্তির সহকর্মী মো. আল-আমিন জানান, রাতে শ্যামপুর ঢাকা ম্যাচ এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন তিনি। এ সময় একটি প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আহত হন। দেখতে পেয়ে তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনগণ প্রাইভেট কারটি আটক করে।

সহকর্মী আল-আমিন আরও জানান, মৃত আবুল বাশারের বাড়ি চাঁদপুর জেলার উত্তর মতলব থানা এলাকায়। বর্তমানে শ্যামপুর ঢাকা ম্যাচ এলাকায় থাকতেন এবং সেখানে একটি কারখানার নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কদমতলী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

