মেনন-গাজী-আতিক-পলক আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাশেদ খান মেনন, গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও জুনাইদ আহমেদ পলক। ছবি: সংগৃহীত

আরও একটি হত্যা মামলায় বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, ঢাকা উত্তরের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আজ বুধবার এই চারজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদেকুর রহমান তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই মো. ইয়াছির আরাফাত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর বনানী এলাকায় মো. শাহজাহান হত্যা মামলায় এই চারজনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে তাঁদের কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই ঢাকার একটি কারখানার কর্মী মো. শাহজাহান মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শাহজাহান বুকে ও পেটে গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যান তিনি।

এ ঘটনায় গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর নিহতের মা সাজেদা বেগম বনানী থানায় ৯৭ জনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে এই চার নেতাকে আটক করে পুলিশ। পরে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁদের দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।

