সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসার বিস্ফোরণ: ছেলে-শাশুড়ীর পর এবার চলে গেলেন হাসান গাজী

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসার বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে আরো একজন মারা গেছেন। টানা পাঁচদিন মৃত্যুর মুখোমুখী থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে চলে গেলেন হাসান গাজী। এ নিয়ে এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাড়িয়েছে তিনজনে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ভোর ৪ টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।
তিনি বলেন, দগ্ধদের মধ্যে হাসান গাজীও মৃত্যুবরণ করেছেন। এর আগে হাসান গাজীর শ্বাশুড়ি এবং ছেলের মৃত্যু হয়। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী সালমা ও শিশুকন্যা জান্নাতসহ তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত ২২ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৩ টায় আচমকা বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হন। পরে তাদেরকে জাতীয় বার্ন ইনিস্টিউট হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানী তাহেরা আক্তার (৫০) মারা যান।