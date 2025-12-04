হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বাম দলের যমুনা যাত্রা কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিপেটা, আহত ২০

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাম দলগুলোর যমুনা যাত্রা কর্মসূচিতে কাকরাইল মোড়ে বেধড়ক লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদেশি কোম্পানির কাছে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল হস্তান্তরের বিরুদ্ধে বাম দলগুলোর যমুনা যাত্রা কর্মসূচিতে কাকরাইল মোড়ে লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। এতে ২০ জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন বাম দলগুলোর নেতারা।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষ করে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যমুনার উদ্দেশে রওনা দেন বাম দলগুলোর নেতা-কর্মীরা। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পল্টন হয়ে মিছিল নিয়ে কাকরাইল মোড়ে এলে প্রথমে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। তবে বাধা উপেক্ষা করে মিছিল সামনে এগিয়ে গেলে পুলিশ আবারও তাঁদের ঠেকানোর চেষ্টা করে।

এ সময় পুলিশের সঙ্গে নেতা-কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। একপর্যায়ে সেখানে পুলিশ লাঠিপেটা করে। এতে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, কেন্দ্রীয় সদস্য কাজী রুহুল আমিন, বাসদের (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় সদস্য সীমা দত্ত, ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরীসহ অনেকেই আহত হন।

