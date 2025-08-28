আল-আরাফাহ ব্যাংকের সাবেক ৩ কর্মকর্তা রিমান্ডে, কারাগারে ৮ জন

আল-আরাফাহ ব্যাংকের সাবেক তিন কর্মকর্তাকে একদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। কারাগারে পাঠানো হয়েছে ৮ জনকে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা রিমান্ডে নেওয়া ও কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
যাদের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে তারা হলেন— নুরুল আকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, ইছা জাবেদ। কারাগারে যাদের পাঠানো হয়েছে তারা হলেন— আফজাল হোসাইন, হাসিবুল ইসলাম, জোবাইর বিন রশিদ, ইলিয়াস মিয়া, আজাদ হোসেন, ইরফান উদ্দিন, মজিবুল বশক, শরিফুল ইসলাম।
চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য মিছিল থেকে পুলিশের ওপর আক্রমণ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে রাজধানীর পল্টন থানা দায়ের করা মামলায় ১১ দুজনকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন থানার এসআই সাইদুর রহমান প্রত্যেকের ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করে। শুনানি শেষে আদালত তিনজনের একদিন করে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বাকি আটজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট সকাল ৮টায় পল্টন থানাধীন দৈনিক বাংলা মোড় এলাকায় আল আরাফাহ ব্যাংকের সামনে ১০০ থেকে ১৫০ জন চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য স্লোগান দিতে থাকে। সকাল ১০টা ২০ মিনিটের দিকে মামলার পুলিশ সদস্যরা তাদের স্লোগান দিতে নিষেধ করেন এবং ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বলেন। নিষেধ অমান্য করে তারা রাস্তায় জনদূর্ভোগ তৈরি করে, পুলিশের সঙ্গে মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এক পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় গত ২৫ আগস্ট পল্টন থানায় মামলা করেন কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য পল্টন থানার উপপরিদর্শক জুয়েল ইসলাম।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে আল আরাফা ব্যাংকের এসব কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়।