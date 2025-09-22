হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট অস্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে ডিএসসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বেশ কিছু এলাকায় অস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাত থেকে রাজধানীতে বজ্রসহ মুষলধারে বৃষ্টির ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বেশ কিছু এলাকায় অস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অস্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে ডিএসসিসি। আজ সোমবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. রাসেল রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে রাজধানী ঢাকায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি এবং ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে কিছু ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কিছু এলাকায় অস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

ডিএসসিসির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, ওয়ার্ডভিত্তিক ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (Emergency Response Team) কাজ করে চলেছে।

ডিএসসিসি জানিয়েছে, এরই মধ্যে গ্রিন রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শান্তিনগর, বেইলি রোড, কাকরাইল, পল্টন, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়েছে। তবে, পানি নির্গমনের আউটলেট অংশ এবং খাল-নদীর অংশের পানির লেভেল প্রায় একই হওয়ার ফলে পানি নিষ্কাশনের ধীর গতি বিদ্যমান থাকায় কিছু এলাকার পানি নামতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব এলাকা থেকে অস্থায়ী পোর্টেবল পাম্পের মাধ্যমে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, কমলাপুরে স্থাপিত হাই প্রেশার ভার্টিক্যাল পাম্পের মাধ্যমে দ্রুত পানি নামানোর কাজ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএসসিসি।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ০১৭০৯৯০০৮৮৮ (01709900888) মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত

রাজধানীতে জলজট, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

মেট্রোরেল চলাচলের সময় বাড়ছে ১ ঘণ্টা, শুক্রবার থেকে ট্রায়াল

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী: ‘জীবদ্দশায় বোধ হয় আর অবসর ভাতা পাব না’

দিয়াবাড়ির কাশবনে নারীর লাশ: হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন দাবি পুলিশের

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: সব আসামি গ্রেপ্তার

আমির হামজার কোনো বক্তব্যই সত্য নয়: জাবি

সাভারে আগামী মৌসুমে কোনো ইটভাটা চালু করা যাবে না: রিজওয়ানা হাসান

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বৃদ্ধাকে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

২ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল মাইলস্টোনের ২ শিক্ষার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা