মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দায়ীদের বিচার ও নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি এনসিপির

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ শ্রমিক নিহতের ঘটনার বিচার, ক্ষতিপূরণসহ ৩ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ বুধবার বিকেলে মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরে (স্বাধীনতা চত্বর) এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরের মিরপুর জোনের আয়োজনে এই সমাবেশ হয়।
দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান আরিফুল ইসলাম আদীব সমাবেশে তিনটি দাবি উপস্থাপন করেন।
দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—অবৈধ রাসায়নিকের গুদাম, গার্মেন্টস মালিকসহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার করে বিচার করা, নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ঢাকা উত্তরের আবাসিক এলাকায় সব রাসায়নিকের গুদাম অতি দ্রুত সরানো।
সমাবেশে আরিফুল ইসলাম বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট যেসব কর্মকর্তারা এসব এলাকা তদারকির দায়িত্বে আছেন, তাঁদের গাফিলতিও তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।
এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক মনসুর আবদুল্লাহর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সদস্য ইমরান নাঈম, ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্য সরদার আমিনুল, জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মেহেদী হাসান প্রমুখ।