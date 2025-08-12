সোনারগাঁ পরিদর্শন করলেন জাপানের ১১০ বিনিয়োগকারী

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেছে জাপানের ১১০ সদস্যের একটি বিনিয়োগকারী দল। ব্র্যাক ইপিএলের উদ্যোগে জাপানি প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের অনন্য স্থাপত্যকীর্তি প্রাচীন পানাম নগর, বড় সরদারবাড়ি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করে।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) জাপানি প্রতিনিধিদলটিকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে স্বাগত জানান ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ কে আজাদ সরকার ও রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা এ কে এম মুজাম্মিল হক।
পরে তারা রেস্টোরেশন করা ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি ও শিল্পাচার্য জয়নুল জাদুঘর ঘুরে দেখে। এ সময় পরিদর্শনকারীরা জাদুঘরে রক্ষিত বিভিন্ন লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে।
এ ছাড়া সোনারগাঁয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা বড় সরদারবাড়ির স্থাপত্যরীতি দেখে অভিভূত হয় তারা। এর আগে প্রতিনিধিদলটি সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগর পরিদর্শন করে।
জাপানের এ বিনিয়োগকারী দল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলনে যোগ দিতে জাপান থেকে বাংলাদেশে এসেছে।
এ বিনিয়োগকারী দলের সঙ্গে ব্র্যাক ইপিএলসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ ও সোনারগাঁ থানা-পুলিশের দুটি পৃথক ইউনিট তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।