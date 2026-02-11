আজ ঘরমুখী মানুষের চাপ নেই, ফাঁকা মহাসড়ক

আগামীকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোট উপলক্ষে সরকার ঘোষিত ছুটির কারণে গতকাল (১০ ফেব্রুয়ারি) নারায়ণগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডগুলোতে ঘরমুখী মানুষের ঢল নেমেছিল। তবে নির্বাচনের আগের দিন, অর্থাৎ আজ (১১ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রী উপস্থিতি তেমন নেই। ফলে মহাসড়ক ফাঁকাই রয়েছে।
সকালে শিমরাইল ও সাইনবোর্ড এলাকায় সরেজমিনে দেখা গেছে, মহাসড়ক ঘেঁষে থাকা বাসস্ট্যান্ডগুলোতে যাত্রী উপস্থিতি একেবারে কম। দূরপাল্লার বাসগুলো দীর্ঘক্ষণ একই স্থানে অপেক্ষা করে স্বল্প যাত্রী নিয়ে গন্তব্যের পথে ছুটছে।
টিকিট কাউন্টারে কর্মরত কয়েকজন জানিয়েছেন, গতকালের তুলনায় আজ যাত্রীর চাপ নেই। বাসচালক মঞ্জু জানান, যাত্রী নেই বললে চলে, যেটুকু আছে, তার অধিকাংশই কুমিল্লা ও ফেনী পর্যন্ত যাচ্ছে।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুর বলেন, ‘মহাসড়কে গতকালের তুলনায় আজ যাত্রী ও গাড়ির চাপ অনেক কম। ঘরমুখী কিছু যাত্রী থাকলেও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা সড়কে রয়েছি।’