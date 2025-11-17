হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। এ সময় তারা ‘এই মুহূর্তে খবর এল, শেখ হাসিনার ফাঁসি হলো’, ‘দড়ি লাগলে দড়ি নে, শেখ হাসিনার ফাঁসি দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটি অভিযোগ শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি অভিযোগ তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রায়ে আদালত বলেছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা পাঁচ অভিযোগ হলো—উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ; রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা; রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা।

সম্পর্কিত

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

গোপালগঞ্জে গরু চুরির ঘটনায় গণপিটুনি: আরেকজনের মৃত্যু

রাজধানীতে নাশকতা ও ককটেল বিস্ফোরণ: আওয়ামী লীগের ২৫ নেতা-কর্মী আটক

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক, চেকপোস্টে তল্লাশি

রাজধানীতে গণপরিবহন কিছুটা কম, যান চলাচল স্বাভাবিক

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ককটেল বিস্ফোরণ ‎

কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা, যান চলাচল স্বাভাবিক

রাজধানীর বংশালে জুতার কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা