হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনে নার্সদের কর্মবিরতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সরা কর্মবিরতি পালন করছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তাঁরা কর্মবিরতিতে অংশ নিয়েছেন। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কর্মবিরতি চলছিল।

নার্সদের অভিযোগ, এক চিকিৎসক এক নার্সকে মারধর করেছেন। ওই ঘটনার প্রতিবাদেই তাঁরা কর্মবিরতিতে গেছেন।

হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, নার্সদের কর্মবিরতির কারণে হাসপাতালের বেশিরভাগ সেবা কার্যত বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বহির্বিভাগ ও ভর্তি রোগীরা।

নার্সদের অভিযোগ, বুধবার বিকেলের শিফটে কামরুল হাসান নামে এক নার্সের সঙ্গে সৈকত তাওহিদ নামে এক চিকিৎসকের কথা-কাটাকাটি হয়। পরে সৈকত তাওহিদ আরও কয়েকজনকে নিয়ে কামরুল হাসানকে মারধর করেন। সৈকত তাওহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি।

আহত কামরুল হাসান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করছেন নার্সেরা। সকালে হাসপাতালের পরিচালকের কার্যালয়ের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ করেন এবং ঘটনার বিচার দাবিতে স্লোগান দেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সিনিয়র স্টাফ নার্স বলেন, ‘আমাদের সহকর্মীর ওপর হামলার বিচার চাই। এর প্রতিবাদেই আমরা কর্মসূচি পালন করছি।’

অভিযোগের বিষয়ে চিকিৎসক সৈকত তাওহিদের মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. শিহাব উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর অফিস ও মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

সম্পর্কিত

রাইদা বাসের ধাক্কায় হাত ভাঙল নারী পুলিশ কনস্টেবলের

মুন্সিগঞ্জে কেমিক্যাল পার্ক: রাসায়নিকের গুদাম সরছে না

‘খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন জরুরি’

ভল্ট থেকে উইন্ডো গ্রুপের কোটি টাকা চুরি, ডেপুটি ম্যানেজারসহ গ্রেপ্তার ২

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দায়ীদের বিচার ও নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি এনসিপির

স্বজনদের শনাক্ত করা ৬ মরদেহ হস্তান্তর বৃহস্পতিবার, এক লাশের দাবিদার দুই পরিবার

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

১৫ অক্টোবরের ঐক্যের বন্ধন সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

মিরপুরের রাসায়নিক গুদামকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তিনবার: ফায়ার সার্ভিস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা