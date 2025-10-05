হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গেন্ডারিয়ায় রেলস্টেশনের পাশে তরুণীর গলাকাটা লাশ, ধর্ষণের আলামত

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় রেলস্টেশনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা (২৫) এক তরুণীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের উত্তর পাশের জমি থেকে ওই তরুণীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, তরুণীকে ধর্ষণের প্রাথমিক আলামত পাওয়া গেছে।

স্থানীয় ও পথচারী মো. রাজন জানান, সকাল পৌনে ৬টার দিকে তিনি রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পান। এগিয়ে গিয়ে দেখেন, কাদামাটির জমির ওপর ওই নারীর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর গলায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। স্থানীয় কেউই তাঁর পরিচয় বলতে পারছিলেন না। পরে তাঁরা থানায় খবর দেন।

গেন্ডারিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌফিক আনাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে গেন্ডারিয়া রেলস্টেশনের উত্তর পাশে কাদাযুক্ত জমি থেকে ওই তরুণীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তাঁর গলায়, মুখমণ্ডল, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের বহু আঘাত রয়েছে। পরে মরদেহটি আইনি প্রক্রিয়া শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এসআই বলেন, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। এ ছাড়া তাঁকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

