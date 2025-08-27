হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গোপালগঞ্জে কুকুরের তাড়া খেয়ে নালায় পড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা

প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জ সদরে কুকুরের তাড়া খেয়ে নালায় পড়ে এক স্কুলছাত্রী মারা গেছে। আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে মৌলভীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া সোহাগী (১২) মৌলভীপাড়ার আব্দুল হামিদ চৌধুরীর মেয়ে এবং শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পরিবারের বরাত দিয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আজ স্কুল থেকে বাসায় ফেরার সময় রাস্তায় একটি কুকুর সোহাগীকে তাড়া করে। এ সময় সে ভীত হয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাশের নালায় পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্বজনেরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অমিত সরকার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে

আত্মসমর্পণের পর ছাত্রদলের সাবেক নেতা কারাগারে

জাকসুতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ১৫ জন শিক্ষার্থী

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ক্ষমা প্রার্থনাসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

জাকসুর প্রার্থীদের বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশনে ভিপি প্রার্থী রাব্বি

জলকামান ছুড়ে শিক্ষার্থীদের হালকা ছত্রভঙ্গ করেছি: ডিসি মাসুদ

মোহাম্মদপুরে ‎জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে আটক ১১, মাদক ও দেশি অস্ত্র জব্দ

ভূঞাপুরে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা