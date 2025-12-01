হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বাউল আবুল সরকারের নামে ঢাকায় মামলা, রমনার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাউল আবুল সরকার। ছবি : সংগৃহীত

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে মামলা হয়েছে। মামলায় আবুল সরকারকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালতে মামলাটি করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের নিউরোট্রমা সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক মো. মাহফুজুর রহমান। বাদীর আইনজীবী সোলাইমান তুষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত বাদীর অভিযোগ তদন্ত করতে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় বলা হয়েছে, গত ৪ নভেম্বর বা যেকোনো দিন আবুল সরকার মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরাখালা পাগলীর মেলামঞ্চে দেওয়া বক্তব্য বা গান এবং পরে অনলাইনে প্রকাশিত ভিডিওতে মহান আল্লাহ তাআলা ও পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের সুরা আন-নাস সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

বাদী অভিযোগ করেন, আবুল সরকারের বক্তব্য ও আচরণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করেছে। যার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি ও জনমনে ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। তাঁর বক্তব্য অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে গত ২০ নভেম্বর সকালে আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঘিওর থানায় মামলা করেন ঘিওর বন্দর মসজিদের ইমাম মুফতি মো. আব্দুল্লাহ। মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ৪ নভেম্বর মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরাখালা পাগলীর মেলামঞ্চে গান পরিবেশনকালে ধর্ম অবমাননা করেছেন আবুল সরকার।

ওই মামলায় তাঁকে মাদারীপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। একই দিন বিকেলে মানিকগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

