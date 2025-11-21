ভূমিকম্পে খসে পড়ল শাহজালালের টার্মিনাল-২-এর পলেস্তারা

রাজধানীতে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-২-এর পলেস্তারা খসে পড়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে এ ঘটনা ঘটে।
ঢাকার অদূরে নরসিংদীর ঘোড়াশাল এলাকার কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা অনেক। বেলা ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একাধিক হাসপাতাল সূত্রে টেলিফোন মারফতে পাওয়া অনানুষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতের সংখ্যা পাঁচ এবং আহত হয়েছে ২৪০ জনের বেশি মানুষ।
ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুর্বল কাঠামোর ভবনগুলো। বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ভবন হেলে পড়ার খবরও পাওয়া গেছে।
বাড্ডা লিংক রোড এলাকার একটি বহুতল ভবন পাশের আরেকটি ভবনের গায়ে হেলে পড়েছে বলে জানা গেছে। হেলে পড়া ভবনের লিফট ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ারও খবর পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এতে কেউ হতাহত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। হাতিরঝিলসংলগ্ন মধুবাগ এলাকায় একটি বহুতল ভবন পাশের অপর একটি ভবনের গায়ে হেলে পড়ার ঘটনা ঘটেছে।
আগারগাঁওয়ে অবস্থিত জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (নিটোর) একটি ভবনে দুই দেয়ালের সংযোগস্থলে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে।
মিরপুর-১০ নম্বরের কাছাকাছি এবং রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকায়ও পৃথক দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। মিরপুরের ভবনটির বাসিন্দারা অক্ষত আছে, নিকুঞ্জের হেলে পড়া ভবনের গায়ে একাধিক ফাটল দেখা দিয়েছে।
এ ছাড়া রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এবং শেওড়াপাড়া এলাকায়ও আরও দুটি ভবন হেলে পড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। শেওড়াপাড়ার ঘটনায় হতাহতের খবর এখনো নিশ্চিত নয়।