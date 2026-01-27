বাড্ডায় দুই বাসের মধ্যে চাপা পড়ে মারা যান ব্যাংক কর্মচারী কাশেম, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

রাজধানীর বাড্ডায় দুই বাসের চাপায় ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) এক কর্মচারী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বাড্ডা লিংক রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মী তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক সন্ধ্যা ৬টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত ব্যক্তির নাম আবুল কাশেম আজাদ (৩৪)। তিনি ব্যাংকের সাপোর্টিং স্টাফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার শেকদি গ্রামে। বাবার নাম আবুল কালাম আজাদ। বর্তমানে খিলক্ষেত এলাকায় থাকতেন।
হাসপাতালে ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার মো. ইখতেয়ার হোসেন জানান, বিকেলে মোবাইল ফোনে তাঁদের কাছে খবর আসে, বাড্ডা লিংক রোডে দুই বাসের মাঝে চাপা পড়েছেন কাশেম। তাঁকে পথচারীরা স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। পরে সেখানে গিয়ে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পান। পথচারীরা জানান, রাস্তা পারাপারের সময় রাইদা ও ভিক্টর বাসের মাঝে চাপা পড়েন। সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।
ইখতেয়ার হোসেন আরও জানান, খিলক্ষেত ব্রাঞ্চ অফিসে সাপোর্টিং স্টাফ হিসেবে চাকরি করতেন কাশেম। অফিসের ফাইল নিয়েই গুলশান হেড অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে দুর্ঘটনার শিকার হন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।