নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ছেলের পর বাবার মৃত্যু

ভূমিকম্পের ঘটনায় নরসিংদীতে আহত দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল (৪০) চিকিৎসাধীন ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন। এর আগে দুপুরে তাঁর ছেলে ওমর (১০) মারা যায়।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান তিনি। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক। তিনি জানান, দুপুরে নরসিংদী থেকে ভূমিকম্পে আহত হয়ে বাবা-ছেলে এসেছিল। জরুরি বিভাগে ছেলে ওমর মারা গেছে।
হাসপাতালে ওমরের চাচা জাকির হোসেন জানান, ভূমিকম্পের সময় বাবা দেলোয়ার হোসেন তার ছেলে ওমরসহ তিন সন্তানকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। এ সময় বাসার সানশেড ভেঙে তাদের ওপর পড়লে গুরুতর আহত হয় তারা। পরে স্থানীয়রা তাদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বাবা ও ছেলেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে দুপুরে চিকিৎসক ছেলে ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর সন্ধ্যায় বাবা দেলোয়ার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বর্তমানে তার দুই মেয়ে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।
জাকির হোসেন আরও জানান, তাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় উত্তরপাড়া গ্রামে। তারা নরসিংদী গাবতলী এলাকায় থাকত। দেলোয়ারের বাবার নাম আব্দুল আজিজ।