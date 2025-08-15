হোম > সারা দেশ > ঢাকা

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসমা আক্তার লিজা নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে তিনি মারা যান বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ।

লিজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। থাকতেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে। তাঁর বাড়ি নাটোরে।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের এক শিক্ষার্থী জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন লিজা। তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর হৃৎপিণ্ডে টিউমার ধরা পড়ে। তাঁর ফুসফুসেও পানি জমে গিয়েছিল। পরে তাঁকে অন্য একটি মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমদ জানান, আসমা আক্তার লিজাকে ঢামেক হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সিট ফাঁকা না থাকায় পরে গ্রিন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপরও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ভোরে তিনি মারা যান।

আজ জুমার নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে লিজার জানাজা হয় বলে জানান দেদী আল ফরহাদ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী।

