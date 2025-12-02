হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রডবোঝাই ট্রাকে ডাকাতি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে রডবোঝাই একটি ট্রাকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার সমষপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের আবুল খায়ের স্টিল মিল থেকে ১৪ টন রড বোঝাই করে ট্রাকটি (ঢাকা মেট্রো ট-২৪-৬৩৯৫) ঝিনাইদহের শৈলকুপার উদ্দেশে রওনা দেয়। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে শ্রীনগরের সমষপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি পিকআপ ভ্যান ট্রাকটির সামনে ব্যারিকেড দেয়। মুহূর্তেই মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা ট্রাকচালক মো. ফারুক (৩২) ও হেলপার সাদেকুল ইসলামকে (২০) জোরপূর্বক নামিয়ে গামছা দিয়ে চোখ-মুখ বেঁধে পিকআপে তোলে এবং তাঁদের মারধর করে।

পরবর্তী সময়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পালিয়ে যায়। পিকআপে তুলে চালক ও হেলপারকে কিছুক্ষণ ঘোরানো হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে ভাড়ার ৩৫ হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। একপর্যায়ে ডাকাতেরা তাদের হাত-পা বেঁধে মাওয়া পুরাতন ফেরিঘাট এলাকার বালুমাঠসংলগ্ন কাশবনে ফেলে রেখে যায়।

এ ঘটনায় ট্রাকচালক মো. ফারুক শ্রীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।’

