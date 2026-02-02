হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এসেনসিয়াল ড্রাগসের এমডি সামাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. সামাদ মৃধার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক নুরুল ইসলামের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, সামাদ মৃধার বিরুদ্ধে পারস্পরিক যোগসাজশে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে। আরও অভিযোগ রয়েছে—মো. আ. সামাদ মৃধা ইডিসিএলের বিভিন্ন ক্রয়ে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার-বাণিজ্য করে অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। বিষয়টির অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রম দীর্ঘায়িত বা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য তাঁর দেশত্যাগ রহিত করা প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

রাজধানীর মীরবাগে বিএনপি-সমর্থিত কোদাল মার্কার মিছিলে হামলা, আহত ৩

গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলায় বিমানের এমডিসহ ৪ জন কারাগারে

রাতে জিয়া উদ্যানে মধ্যবয়সী গ্রেপ্তার, সিটিটিসি বলছে জেএমবির ‘এহসার সদস্য’

শেরপুরে জামায়াত নেতা হত্যা মামলার ৪০ আসামির আগাম জামিন

‘উচ্চবংশীয়’ ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউরের আরও সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ

মামলা-বাণিজ্যের অভিযোগে স্ত্রী-সন্তানসহ সাবেক পিপি আবদুল্লাহ আবুর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পেট্রোবাংলার পরিচালক রফিকুল ইসলামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নাসার নজরুলের আরও আড়াই কোটি টাকার প্লট ও জমি ক্রোকের নির্দেশ

বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ গ্রেপ্তার পল্লবীর শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘ভাগিনা মুন্না’

গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে স্ত্রীসহ বিমানের এমডি গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা