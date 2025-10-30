হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুরে মীনা বাজারে অগ্নিকাণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিং এলাকার একটি সুপারশপে আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মীনা বাজার নামের ওই সুপারশপে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে খুব দ্রুতই তা নিভিয়ে ফেলে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান আজকের পত্রিকাকে জানান, আগুনের খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত ১০টার আগেই আগুন পুরোপুরি নেভানো হয়।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনের সূত্রপাত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

সঞ্চয়পত্রের সার্ভারে জালিয়াতির অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা, একজন গ্রেপ্তার

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

উত্তরায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে সড়কে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু

রাজধানীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যশোরের বিএনপি নেতা নিহত

২৭৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এফএআর গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ৯ বিদেশির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় নির্বাচনে কোনো দল বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বল না হওয়ার আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের

বিচারকের আদেশ জালিয়াতির মামলায় ৪ দিনের রিমান্ডে সেরেস্তাদার

রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মী ককটেলসহ গ্রেপ্তার

৪ নভেম্বরের মধ্যে একুশে বইমেলার সময় ঘোষণার আলটিমেটাম

জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের ভাই টুনটুন গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা