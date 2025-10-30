মোহাম্মদপুরে মীনা বাজারে অগ্নিকাণ্ড

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিং এলাকার একটি সুপারশপে আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মীনা বাজার নামের ওই সুপারশপে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে খুব দ্রুতই তা নিভিয়ে ফেলে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান আজকের পত্রিকাকে জানান, আগুনের খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত ১০টার আগেই আগুন পুরোপুরি নেভানো হয়।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনের সূত্রপাত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।