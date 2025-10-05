হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ধানমন্ডি লেক থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর ধানমন্ডি লেক থেকে ওমর ফারুক মোল্ল্যা (১৮) নামে এক তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের লেক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ধানমন্ডি থানা-পুলিশ। তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের বরাতে জানিয়েছে পুলিশ।

ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খলিলুর রহমান জানান, সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর আসে, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডে লেকের পানিতে একজনের লাশ ভাসছে। এরপর ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

এসআই জানান, পরে ঘটনাস্থলে এসে পরিবারের লোকজন ওই যুবকের মরদেহ শনাক্ত করেন। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, ওই যুবকের বাবার নাম আব্দুল কুদ্দুস মোল্ল্যা। বাসা হাজারীবাগের বউবাজার সনাতন ঘর এলাকায়। পড়ালেখা করতেন না এবং বেকার ছিলেন। এসব নিয়ে শুক্রবার দুপুরে মা মোছা. জেসমিন আক্তারের সঙ্গে রাগারাগি হয়। ওই দিন বেলা ৩টার দিকে খাবার খেয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। এরপর আর বাসায় ফেরেননি।

এসআই আরও জানান, পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন, কোনো বন্ধুর বাসায় রয়েছেন তিনি। এ ঘটনায় তাঁরা কোনো সাধারণ ডায়েরি করেননি। তবে আজ রোববার সকালে লেক থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়েছে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।

ওমর ফারুক সাঁতার জানতেন না। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানার জন্য তদন্ত চলছে। এ ছাড়া ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

