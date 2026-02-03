হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা অবরোধ, রাজধানীতে যানজট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা সাতরাস্তা অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

অবরোধের কারণে সংশ্লিষ্ট সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে তেজগাঁও ও এর আশপাশের এলাকায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। পরে বেলা ২টার দিকে অবরোধ তুলে নিলে সড়কে যানচলাচল শুরু হয়।

অবরোধের সময় ‎দশম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমান পদে বিএসসি প্রকৌশলীদের নিয়োগের বিধান করার সুপারিশ পরিবর্তনের দাবি জানান সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

একই সঙ্গে এসব পদে বিএসসি প্রকৌশলীদের জন্য ৩৩ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের প্রস্তাবকে বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি জানান বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক প্রকৌশলী মো. আখেরুজ্জামান।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ শেষে আজকের পত্রিকাকে তিনি এসব কথা বলেন।

‎আখেরুজ্জামান বলেন, প্রকৌশল সেক্টরে বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের দীর্ঘদিনের পেশাগত সমস্যা সমাধানে সরকারের গঠিত কমিটি কিছু সিদ্ধান্তের প্রস্তাব করে। সেখানে ১০ম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমান পদে বিএসসি প্রকৌশলীদের জন্য ৩৩ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। এটি ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের জন্য বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং বেআইনি।

‎আখেরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা উপদেষ্টা কমিটির খসড়া সুপারিশ পরিবর্তনের অনুরোধ জানাই। যদি এই সুপারিশ পরিবর্তন না করা হয় আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। তবে ‎শবে বরাতের জন্য অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে।’ পরবর্তী কর্মসূচি বৃহস্পতিবার জানানো হবে বলে জানান প্রকৌশলী মো. আখেরুজ্জামান। ‎

‎ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) তানিয়া সুলতানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাতরাস্তায় সড়ক অবরোধের কারণে আশপাশের বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সাতরাস্তা থেকে কাকরাইল পর্যন্ত সড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছে। মহাখালীর দিক থেকে আসা যানবাহন ডাইভারশন দিয়ে পাস করা হয়। সড়ক ছাড়ার পর যানচলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

