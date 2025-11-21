মেট্রোরেলের লাইন থেকে ২ ককটেল উদ্ধার, নিষ্ক্রিয় করল সিটিটিসি

রাজধানীর কাজীপাড়া মেট্রো স্টেশন এলাকার মেট্রোরেল লাইনে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট।
আজ শুক্রবার বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে মেট্রোরেল লাইনে ককটেল দুটি পড়ে থাকতে দেখেন স্টেশনে কর্তব্যরত কর্মকর্তারা। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। ডিএমপির সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের উপকমিশনার (ডিসি) জাহেদ পারভেজ চৌধুরী ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।
সিটিটিসি সূত্র জানিয়েছে, খবর পাওয়ার পর বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুঁকি মূল্যায়ন করে। পরে নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রটোকল অনুসরণ করে ককটেল দুটি লাইন থেকে অপসারণ করা হয়। উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক দুটি পরে নিরাপদ স্থানে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।
ঘটনার কারণে মেট্রোরেল চলাচলে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। উদ্ধার হওয়া সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থার জন্য কাফরুল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কীভাবে ককটেলগুলো মেট্রোরেল লাইনে এল এবং এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।