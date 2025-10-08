হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও নাশকতার মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।

ডিবি সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর হাতিরপুল, হাটখোলা, ডেমরা, শাহবাগ এবং বুধবার সকালে কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের বিরুদ্ধে গোপনে দলীয় কার্যক্রম চালানো, লোকজন সংগঠনের মাধ্যমে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া এবং জনসাধারণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগ ওঠে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন ছাত্রলীগের নেতা চঞ্চল মিয়া ওরফে এনায়েত করিম চঞ্চল (৩৫), রাশিদুল ইসলাম রন্টি (২৭), শাহিদ কাজী (২২), রাজীব শিকদার (১৯), রায়হান পাইক (২১), রবিউল মিয়া (২১), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. হান্নান মিয়া (৫০), যুবলীগের নেতা মো. ইসলাম বেপারী (৪৫), ফরিদগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহফুজুল হক (৪২), করিমগঞ্জ পৌর যুবলীগের সহসভাপতি মো. গোলাম মোহাম্মদ সুজন (৫০) এবং ছাত্রলীগ দক্ষিণের সাবেক সহসম্পাদক রাকিব হোসেন জমাদার (৩১)।

ডিবির ভাষ্যমতে, চঞ্চল মিয়া ও তাঁর সহযোগীরা গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে ঢাকায় এসে সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ ও দলীয় কার্যক্রম চালাতেন। তাঁরা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলেও অংশ নিতেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

