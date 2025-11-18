হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‎শেখ হাসিনার রায় নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে থানায় সোপর্দ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ‎‎মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

‎গতকাল সোমবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

এই রায়ের পর লাভলু মোল্লাহ তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে শেখ হাসিনার ছবিযুক্ত একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেন, যাতে লেখা ছিল ‘আই ডোন্ট কেয়ার’। এরপর মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁর বাসায় যান। পরে তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করেন। ‎

‎শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম এবং ছাত্ররা লাভলুকে থানায় নিয়ে আসে। তিনি শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরোধিতা করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। তিনি একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ করেন। এখন ফেসবুক এমন পোস্ট করেছেন। জুলাই আন্দোলন চলাকালেও তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।’ ‎

‎ওসি বলেন, ‘আমরা তাঁর বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করছি। কোনো মামলা হয়নি। তবে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি।’

সম্পর্কিত

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এবার ৬৭৮ কোটি টাকা পাচারের মামলা

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

পল্লবীতে দোকানে ঢুকে গুলি করে যুবদল নেতাকে হত্যা

দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

হাসিনার রায়ের পর মিছিল নিয়ে সাবেক এমপি হাবিবের ভাইয়ের বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ঘিরে রেখেছেন সেনাসদস্যরা, যান চলাচল এখনো বন্ধ

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসরদের দেশে এনে দ্রুত রায় কার্যকর করতে হবে: ডাকসু ভিপি

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা