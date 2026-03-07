হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ট্রাকচাপায় বাবা-মেয়ে নিহত

ঢামেক প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন বাবা সাজু আহমেদ সুমন (৪৫) ও তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আহমেদ তৃষা (২১)।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় মসজিদের বিপরীত পাশের সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশ তাঁদের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাহমুদুল হাসান জানান, সেগুনবাগিচা গণপূর্ত অফিসে চাকরি করেন বাবা সাজু আহমেদ। তাঁর মেয়ে সুমাইয়া ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। তাঁদের বাসা দক্ষিণ শাহজাহানপুরে। রাতে বাবা-মেয়ে মোটরসাইকেলযোগে সায়েন্স ল্যাব থেকে বাসায় যাচ্ছিলেন। সায়েন্স ল্যাবে মসজিদের সামনে বিপরীত পাশের সড়কে একটি ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান সাজু আহমেদ। আহত অবস্থায় সুমাইয়াকে হাসপাতালে আনার পর তিনিও মারা যান।

এসআই আরও জানান, ঘটনার পরপরই ট্রাকটিকে জব্দ ও এর চালককে আটক করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

অবশেষে চেনা রূপে মেলা

সোনারগাঁও হোটেল ক্রসিংয়ে কাচের টুকরার আঘাতে কিশোর নিহত

ওয়াসার এমডিসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান

রাজধানীতে ২৫ লাখ টাকার জাল নোট জব্দ, গ্রেপ্তার সদস্যরা সদ্য এইচএসসি পাস

দোহারে পারিবারিক কলহে ঘুমন্ত স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়ার অভিযোগ, স্ত্রী পলাতক

রাজধানীর চকবাজারে বাসা থেকে নার্সের মরদেহ উদ্ধার

৪০ কোটি টাকা পাচার : স্ত্রী-ছেলেসহ সাবেক সচিব খায়রুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা

রাজধানীর উত্তরায় আবাসিক ভবনে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ১০

ব্র্যাকের কর্মসূচি থেকে পাওয়া তথ্য: মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্বে চাকরি ছাড়েন ৭৫% নারী

‘প্রাণের ভয়ে ছিলাম, নতুন জীবন পাইছি’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা