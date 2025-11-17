হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে নাশকতা ও ককটেল বিস্ফোরণ: আওয়ামী লীগের ২৫ নেতা-কর্মী আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীতে নাশকতায় আটক ২৫ জন। ছবি: ডিবি পুলিশ

রাজধানীতে নাশকতা ও ককটেল বিস্ফোরণের পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আরও ২৫ জন নেতা-কর্মীকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) থেকে আজ সোমবার পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ডিবি জানায়, আটককৃতদের বিরুদ্ধে রাজধানীজুড়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ঝটিকা মিছিল আয়োজন, অর্থায়ন, সমন্বয় সাধন এবং ককটেল বিস্ফোরণে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক অভিযানে ডিবির মতিঝিল, গুলশান, সাইবার, লালবাগ, তেজগাঁও, রমনা, ওয়ারী ও মিরপুর বিভাগের টিম অংশ নেয়।

আটককৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলীয় পদাধিকারীরা হলেন—ঢাকা মহানগর উত্তর শ্রমিক লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. সোহেল; বনানী থানা ২০ নং ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. দিদার; মানিকগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. নাদিম হোসেন; মিরপুর থানা ১১ নং ওয়ার্ড কৃষক লীগের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মো. জুলহাস সরদার; নেত্রকোনা সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম খান শুভ; রমনা থানা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক তাফসির সাদেক রানা; কেন্দ্রীয় যুবলীগের সহ-সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আশুগঞ্জ উপজেলার যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোশাররফ হোসেন; কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোছা. খাদিজা আক্তার শিল্পী।

এ ছাড়া ঢাকা, নেত্রকোনা ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের আরও ১৬ জন নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছে।

ডিবি আরও জানিয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

গোপালগঞ্জে গরু চুরির ঘটনায় গণপিটুনি: আরেকজনের মৃত্যু

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক, চেকপোস্টে তল্লাশি

রাজধানীতে গণপরিবহন কিছুটা কম, যান চলাচল স্বাভাবিক

হাসিনার রায়কে ঘিরে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার, সড়কে যান চলাচল কম ‎

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ককটেল বিস্ফোরণ ‎

কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা, যান চলাচল স্বাভাবিক

রাজধানীর বংশালে জুতার কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা