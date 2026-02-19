বায়তুল মোকাররমে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ চত্বরে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান উপলক্ষে আয়োজিত ইসলামি বইমেলা। গতকাল বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হওয়া এই বইমেলা চলবে রমজান মাসজুড়ে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত মেলা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
ইসলামি ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এবারের ইসলামি বইমেলায় ৬১টি স্টল রয়েছে। মেলায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, তাফসির, হাদিস গ্রন্থসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মৌলিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ পাওয়া যাবে। মেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্টলে সব বই ৪০ শতাংশ কমিশনে এবং বিশেষ কিছু বই ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ কমিশনে কিনতে পাওয়া যাবে।