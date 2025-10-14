মিরপুরে রাসায়নিকের গুদামে আগুন, ৯ জনের লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুনের ঘটনায় ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
বিকেলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে ১২টি ইউনিট কাজ করছে।
রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় বিইউবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত একটি দোতলা টিনশেড ভবনে আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও চারটি ইউনিট যুক্ত হয়।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, ‘আমরা বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই। আমাদের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলা ১১টা ৫৬ মিনিটে। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।’
এদিকে ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়া তিনজনকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।
বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, আহত ব্যক্তিরা হলেন সুরুজ (৩০), আল মামুন (৩২) ও সোহেল (৩২)। সুরুজের শরীরে ২ শতাংশ পুড়ে গেছে। এ ছাড়া দুজনেরই ধোঁয়ায় শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সার্জন আরও জানান, অন্য দুজনকে জরুরি বিভাগে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। তবে কিছু সময় পর ছেড়ে দেওয়া হবে।
এদিকে রাসায়নিকের গুদামটি কসমিক ফার্মার বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছে হয়েছে। এবিষয়ে জানতে চাইলে কসমিক ফার্মার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মুনিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ওই গুদামের সঙ্গে কসমিক ফার্মার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ভবনের একটি ভবন পরে এটি অবস্থান। সেটি একটি দোতলা টিনশেড ভবন। সেখানে মূলত রাসায়নিকের গুদাম।
এর সঙ্গে পোশাক সংশ্লিষ্ট কিছু সরঞ্জামের গুদামও থাকতে পারে বলে তাঁর ধারণা। তিনি জানান, ওই টিনশেড ভবনের আশপাশে দক্ষিণমুখী ভবনে পোশাক কারখানা আছে।