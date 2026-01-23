হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোছাব্বির হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রসহ শুটার রহিম গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজিজুর রহমান মুছাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আজিজুর রহমান ওরফে মোছাব্বির (৪৪) হত্যা মামলায় আরেক আসামি শুটার রহিমকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ শুক্রবার সকালে ডিবির এক অভিযানে নরসিংদী জেলা থেকে অস্ত্রসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির দাবি, উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি মোছাব্বির হত্যায় ব্যবহৃত হয়েছে।

আজ দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মোছাব্বির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারের এই অভিযান এখনো চলছে। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামীকাল (শনিবার ২৪ জানুয়ারি) বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

আজিজুর রহমান মোছাব্বির স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্যসচিব ছিলেন। গত ৭ জানুয়ারি রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের পেছনে মোছাব্বিরসহ দুজনকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। সেখান থেকে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে পান্থপথের বিআরবি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মোছাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার দিন রাত ৮টার দিকে কারওয়ান বাজারের স্টার গলিতে তেজগাঁও থানা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান বেপারী মাসুদের (৪০) সঙ্গে মোছাব্বির চা খাচ্ছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এ ঘটনার পর গত ১০ জানুয়ারি দিবাগত রাতে মানিকগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—জিন্নাতকে (২৪), আব্দুল কাদির (২৮) ও মো. রিয়াজ (৩২)।

