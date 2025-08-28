হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, দগ্ধ ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালের সামনে আজ বৃহস্পতিবার রাতে অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ শহরের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে রোগী ওঠার আগমুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও একজন সদস্য দগ্ধ হন। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে ১০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফীন বলেন, ‘অ্যাম্বুলেন্সটির রোগী নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল। রোগী ও বাচ্চা গাড়িতে ওঠার আগমুহূর্তে চালক যখন গাড়ি স্টার্ট দেন, তখন হঠাৎ গাড়িতে আগুন ধরে যায়। গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই।’

আব্দুল্লাহ আল আরেফীন বলেন, ‘আগুনের ঘটনায় হাসপাতালের রোগীরা আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। পরে আমরা তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করি। এ ঘটনায় চালক ও আরেক ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। আগুনের কারণ তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।’

