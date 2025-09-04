হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মালিবাগে সোহাগের কাউন্টারে হামলার নিন্দা পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে ভাঙচুরের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের যাত্রী কাউন্টারে হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো। তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে একদল সন্ত্রাসী হঠাৎ সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা চালায়। এ সময় তারা ভাঙচুর, লুটপাট চালায় এবং সাধারণ যাত্রীসহ পরিবহনের স্টাফদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিবহন খাতের জন্য বড় ধরনের হুমকি। মালিক, শ্রমিক ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

হামলার পর রমনা ও রামপুরা থানায় অভিযোগ করে সোহাগ পরিবহনের কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় সারা দেশের পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে জুলিয়াসের করা রিট কার্যতালিকা থেকে বাদ

সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় এলআরএফ ও সিআরইউর প্রতিবাদ

সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন

ডিবি পরিচয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ‘গ্রেপ্তার নাটক’ সাজিয়ে ডাকাতি করতেন তাঁরা

গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলায় প্রথম রায় কার্যকর

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

কক্সবাজার কটেজ জোনে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, ১৩ তরুণ-তরুণী আটক

নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, শিশুসহ ৫ দগ্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা