মালিবাগে সোহাগের কাউন্টারে হামলার নিন্দা পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের যাত্রী কাউন্টারে হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনগুলো। তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে একদল সন্ত্রাসী হঠাৎ সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা চালায়। এ সময় তারা ভাঙচুর, লুটপাট চালায় এবং সাধারণ যাত্রীসহ পরিবহনের স্টাফদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিবহন খাতের জন্য বড় ধরনের হুমকি। মালিক, শ্রমিক ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।
হামলার পর রমনা ও রামপুরা থানায় অভিযোগ করে সোহাগ পরিবহনের কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় সারা দেশের পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।