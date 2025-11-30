হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মেট্রোরেলের ছাদে দুই ব্যক্তি, রাতের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সচিবালয় স্টেশন এলাকায় মেট্রোরেলের ওপর ব্যক্তি উঠে পড়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে মেট্রোরেলের ছাদের ওপর দুই ব্যক্তি উঠে পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ৮টা ৫ মিনিট থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

রোববার রাতে ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) উপ প্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী এই তথ্য জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে আরও জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির লিমিটেড ডিএমটিসিএলের মহাব্যবস্থাপক অপারেশন মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রেনের ছাদের ওপর মানুষ পাওয়া গেছে। এই খবর পাওয়ার পরে আমরা বিদ্যুৎ ও ট্রেন চলাচল বন্ধ করে একজনকে নামিয়ে আনা হয়েছে আর একজন রেল ট্রাকের ওপর দৌড়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশের কাছে আছে একজন।’

ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি জানিয়েছে, ‘বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনর মেট্রোরেলের ২টা কারের মধ্যবর্তী স্থানে দুজন ব্যক্তি উঠে পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল ৮:০২ মিনিট হতে বন্ধ করা হয়। আজকের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেন আর চলাচল করবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’

ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে।

মেট্রোর এক যাত্রী জানিয়েছেন, মেট্রো রেল চলাচল বন্ধ হয়েছে ৮টা ২০ মিনিটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে থেমে আছে একটি ট্রেন। যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

