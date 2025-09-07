হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আন্দোলনে অচল ৪০ দিন, তবুও তেল খরচ কোটি টাকা: নগর ভবনে দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র হিসেবে শপথ করানোর দাবিতে আন্দোলনের কারণে টানা ৪০ দিন নগর ভবনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। কিন্তু এ সময় গাড়ির তেল খরচের হিসাব দেখানো হয়েছে কোটি টাকারও বেশি। গাড়ির জ্বালানি খাতে কোটি টাকার অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগে নগর ভবনে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে দুদকের একটি এনফোর্সমেন্ট টিম ডিএসসিসি ভবনে গিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

অভিযোগে বলা হয়েছে, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়রের দায়িত্ব দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনের কারণে টানা ৪০ দিন নগর ভবনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ সময়ে কর্মকর্তারা অফিস না করলেও তাঁদের বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে প্রতিদিন ১৪–১৫ লিটার তেল খরচ দেখানো হয়েছে।

ডিএসসিসির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি প্রতি মাসে জ্বালানি খাতে ব্যয় করে প্রায় ৫ কোটি টাকা। মে ও জুন মাসে নগর ভবন বন্ধ থাকলেও তেলের খরচ দেখানো হয়েছে স্বাভাবিক সময়ের মতোই। অথচ ওই সময়ে কার্যত কোনো অফিস কার্যক্রমই হয়নি।

সম্পর্কিত

মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে শিশুসন্তানের লাশ

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

ঢাকা মহানগর আ.লীগ নেতা শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

গোয়ালন্দে পুলিশের ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার ৫

জাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

একে অপরের বিরুদ্ধে সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগ ইউএনও ও ইজারাদারের

সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে

জাকসুতে অমর্ত্যের ভিপি প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে মেঘমল্লার বললেন, নীলনকশা আমরা চিনি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা