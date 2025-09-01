হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শ্রীপুরে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া সেই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফের গ্রেপ্তার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

সুমন শেখ। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন শেখকে (৩৫) আবারও গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সুমনসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার সুমন উপজেলার বরমী ইউনিয়নের পাঠানটেক গ্রামের মো. মোসলেম উদ্দিন মাস্টারের ছেলে। অন্য আসামিরা হলেন রাজিব (২৮) রুকন (২৩), সিহাব (৩৫) ও সোহান (২৩)।

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীপুর পৌর শহরের টেংরা রাস্তার মোড়ে হামলা চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমনকে ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসী বাহিনী। কয়েক দফা হামলা চালিয়ে পুলিশের ব্যবহৃত দুটি গাড়িতে ভাঙচুর চালায় তারা। এ সময় পুলিশের সাত সদস্য আহত হন। ঘটনার পরপরই দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। সর্বশেষ ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সুমনসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে সুমনের দুই সহোদর ভাই রয়েছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি আরও জানান, সন্ত্রাসী সুমনকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে।

