মন্ত্রীপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কারাগারে

মন্ত্রীপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর মিন্টো রোডের মন্ত্রীপাড়ায় গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির সময় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরীকে (৫৫) কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) তাকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার উপপরিদর্শক মো. আজিজুল হাকিম। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিথি আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং রিমান্ড শুনানির তারিখ হিসেবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ধার্য করেন।

রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম জানান, এনায়েত করিমকে গ্রেপ্তার করা হলেও মামলা হয়নি। তবে তাকে ৫৪ ধারায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

রমনা থানায় দায়ের করা সাধারণ ডায়েরি সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর মিন্টো রোডের মন্ত্রীপাড়া এলাকায় একটি প্রাডো গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় এনায়েত করিমকে। এ সময় পুলিশ তার গাড়ি থামালে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন। পরে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, তার কাছ থেকে দুটি আইফোন জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে ফোন থেকে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

