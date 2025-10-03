হোম > সারা দেশ > ঢাকা

প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ২ শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুর প্রতিনিধি

নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ডুবুরিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় তুরাগ নদে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হওয়া দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিজয়া দশমীর দিন বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তুরাগ নদে চাপাইর ব্রিজের পশ্চিমে এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে অঙ্কিতা রানী (২) নামের শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে কালিয়াকৈর উপজেলার হিজলতলী এলাকার স্বপনের মেয়ে। তবে, একই এলাকার তাপস চন্দ্র দাসের ছেলে তন্ময় মণি দাস (৯) এখনো নিখোঁজ রয়েছে। তার সন্ধানে এখনো উদ্ধার অভিযান চলছে।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কালিয়াকৈর উপজেলায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপের প্রতিমা বৃহস্পতিবার বিকেলে তুরাগ নদে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছিল। হিজলতলী এলাকার একটি প্রতিমা বিসর্জনের সময় যাত্রীবোঝাই নৌকাটি হঠাৎ ডুবে যায়।

নৌকায় থাকা অধিকাংশ লোক সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও আড়াই বছরের অঙ্কিতা এবং ৯ বছরের তন্ময় নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে প্রথমে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়।

নিখোঁজ তন্ময়ের বাবা তাপস মণি দাস জানান, ‘আমরা সবাই নৌকার ওপরে ছিলাম, আর বাচ্চারা নিচে ছিল। বারবার বলার পরও তারা ওপরে আসেনি। নিচে আনন্দ করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটল।’

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দলের ইনচার্জ ইদ্রিস আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে ডুবুরি দল পুনরায় উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং সকাল ১০টার দিকে শিশু অঙ্কিতার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজ তন্ময়কে উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

