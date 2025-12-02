মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৩ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। গত ২৪ ঘণ্টায় এই অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—বুনিয়া সোহেল (৩৫), সানি (২২), জিহাদ (১৯), শাকিল (২২), পারভেজ (২৩), রনি (৩৯), শহিদুল ইসলাম (৪০), আলী হোসেন সানি (২৭), সাব্বির (১৮), সুমন (২৩), সাব্বির (২১), রমজান (২৩) ও আতিকা (১৯)।
বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি জানায়, গত সোমবার মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করে। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।