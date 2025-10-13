হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিক্ষা ভবনের সামনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যান চলাচল বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সকাল ১১টার দিকে শতাধিক শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করে দ্রুত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে রাজধানীর শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এদিকে ‎শিক্ষার্থীদের অবস্থানের কারণে শিক্ষা ভবন থেকে সচিবালয়ের দিকে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আজ ‎সোমবার সকাল ১১টা ২০ মিনিটে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে জড়ো হন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে অন্য কলেজ থেকেও শিক্ষার্থীরা সেখানে যোগ দেন।

শিক্ষার্থীরা যাতে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হতে না পারেন তাই পুলিশ ওই পথে ব্যারিকেড বসিয়ে রেখেছে।

রমনা ট্রাফিক জোনের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার কাজী রোমানা নাসরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের কারণে শিক্ষাভবন সংলগ্ন সব সড়ক বন্ধ রয়েছে। বিকল্প সড়কগুলোতে যানচলাচল করছে। তবে সড়কে গাড়ির চাপ থাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এসব সড়কগুলোতে যানচলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছি।’

‎অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা ‘অধ্যাদেশ নিয়ে টালবাহানা, চলবে না চলবে না’, ‘শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য চলবে না’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

‎শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘সরকার সাত কলেজকে নিয়ে কেন্দ্রীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিলেও এখনো অধ্যাদেশ জারি হয়নি। আজকেই অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। তা না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দেব।’ ‎

‎চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকার রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজ নিয়ে পৃথক একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নাম ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

