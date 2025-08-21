হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেরানীগঞ্জে পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে নারী সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুজনকেই প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় কর্মরত এক নারী কনস্টেবলকে ‘বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের’ অভিযোগ উঠেছে থানারই এক পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠার পর অভিযুক্ত পুরুষ কনস্টেবল ও ভুক্তভোগী নারী কনস্টেবল দুজনকেই পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৯ আগস্ট ওই নারী কনস্টেবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, অভিযুক্ত কনস্টেবল পাঁচ মাস ধরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে ‘একাধিকবার ধর্ষণ’ করে আসছে।

ঘটনাটি জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উভয় পুলিশ সদস্যকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করেন এবং একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। এ বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা জেলা পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশ পুলিশ পেশাদার ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এ ঘটনা তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্ত কনস্টেবলের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৭৪০ শিক্ষার্থী

গ্যাস-সংযোগবিচ্ছিন্ন করায় তিতাস কর্মকর্তার ওপর হামলা, মালপত্র লুটের অভিযোগ

দোহার আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রী গ্রেপ্তার

পদ্মার স্রোতে পাটুরিয়া ফেরিঘাটে অচলাবস্থা, দুর্ভোগে যাত্রী-শ্রমিক

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

বালিয়াকান্দিতে ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন হত্যায় অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

রাজধানীর বনশ্রীতে তেলের লরির চাপায় যুবকের মৃত্যু

উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে লড়বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’, পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা