সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় এলআরএফ ও সিআরইউর প্রতিবাদ

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্ল্যাহ পিয়াসের আদালতে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন শুনানিতে কর্তব্যরত সাংবাদিকের ওপর আইনজীবীদের হামলার ঘটনায় সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে ল রিপোর্টারস ফোরাম (এলআরএফ) ও কোর্ট রিপোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটি (সিআরইউ)।
ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি হাসান জাবেদ ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই ধরনের ঘটনা দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর চরম আঘাত।
কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির এক বিবৃতিতেও এ ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়।