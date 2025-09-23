হোম > সারা দেশ > ঢাকা

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুল (৫৫)। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোকছেদুর রহমান ওরফে মোকছেদুলকে (৫৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) পুলিশ সুপার (এসপি) মাহফুজুল আলম রাসেল আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এসপি জানান, দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকা থেকে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া মোকছেদুর রহমান হলেন নীলফামারী সদর উপজেলার কানিয়ালখাতা দালালিপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে।

এসপি মাহফুজুল আলম রাসেল বলেন, মোকছেদুর রহমানের বিরুদ্ধে নীলফামারী থানায় ২০০৩ সালের ১৬ আগস্ট ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। ওই মামলায় নীলফামারীর বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ বিচারকার্য শেষে ২০০৭ সালের ১৭ এপ্রিল মোকছেদুরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এসপি বলেন, এদিকে গ্রেপ্তার এড়াতে মোকছেদুর রহমান রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। পরে নীলফামারী থানার অধিযাচনপত্রের ভিত্তিতে গোয়েন্দা নজরদারি চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে দক্ষিণখান থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে পরকীয়া করত চার বন্ধু, একজনকে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই: পিবিআই

বুয়েট ছাত্র ফারদিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ আবার পেছাল

বিমানবন্দরে মা-মেয়ের ট্রলির হাতলে মিলল সাড়ে ৭ হাজার ইয়াবা

রাজধানীর দিয়াবাড়িতে ডিএনসিসির উদ্যোগে ১৬০০ গাছ রোপণ

নিউইয়র্কে আখতারের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে এনসিপির বিক্ষোভ

টিএসসিতে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে ডিম ছুড়ে নিউইয়র্কের ঘটনার প্রতিবাদ

এবার উদ্বেগ জানালেন বদরুনন্নেসার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা

রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা