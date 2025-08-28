ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল

ঢাকার যানজট কমাতে হাইকোর্ট মোড় থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২২টি মোড়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। এর মধ্যে সাতটি মোড়ে সিগন্যাল স্থাপন শেষ হয়েছে। এসব সিগন্যাল ঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা যাচাই করতে ৩০ আগস্ট থেকে দুই সপ্তাহের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হবে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টায় ডিটিসিএ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. শেখ মইনউদ্দিন।
ডিটিসিএ সূত্র জানিয়েছে, শুরুতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, বাংলামোটর, সোনারগাঁও, ফার্মগেট, বিজয় সরণি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সামনে ও জাহাঙ্গীর গেট মোড়ে এ পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হবে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি মোড়ে পুলিশ বক্সের মতো করা হয়েছে। সেখানে কন্ট্রোলার থাকবেন এবং দুজন অপারেটর ট্রাফিক পুলিশ সদস্য ও বুয়েটের প্রতিনিধি থাকবেন। শুরুতে তাঁরা শিফট আকারে দায়িত্ব পালন করে পরিচালনা করবেন ট্রাফিক সিগন্যাল। তবে এটা অটোমেটিক ও ম্যানুয়ালি দুভাবে অপারেট করা যাবে।
এদিকে সভায় আলোচনা হয় সিগন্যাল স্থাপন ও পরীক্ষামূলক ট্রাফিক পরিচালনার কার্যক্রম নিয়ে। যার ফলে আগামীকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ১০টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. শেখ মইনউদ্দিন।
ডিটিসিএ জানিয়েছে, পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের সময় লিফলেট বিতরণ ও টেলিভিশন প্রচারের মাধ্যমে পথচারী ও ড্রাইভারদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।
এদিকে ডিটিসিএ এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। সিটি করপোরেশন হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়ন অথরিটি। আর পুলিশ এনফোর্সমেন্ট করবে।
এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে যানজট নিয়ন্ত্রণে নড়েচড়ে বসে। যার ফলে গত বছরের অক্টোবর মাসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে রাজধানীর ২২টি মোড়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি স্থাপনের। গত ১০ মাস পরে সেটার এখন পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করতে যাচ্ছে ডিটিসিএ।