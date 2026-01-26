হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা-১৮: আরিফুলের ‘আজাদী যাত্রা’ থেকে চাপাতিসহ যুবক গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

রাজধানীর উত্তরায় ঢাকা-১৮ আসনে ১১ দলীয় জোট-সমর্থিত প্রার্থী মো. আরিফুল ইসলামের আজাদী যাত্রা থেকে মো. মানিক নামের এক যুবককে আটকের পর পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে। ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার আজমপুর থেকে সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া ওই যুবক হলেন গাজীপুরের গাছা উপজেলার খাইলকৈর দক্ষিণ গ্রামের মৃত আবুল হাসেমের ছেলে মানিক।

আজাদী যাত্রায় থাকা এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং ঢাকা-১৮ আসনের প্রার্থী আরিফুল ইসলামের কর্মীরা অভিযোগ করেন, সন্ধ্যা ৭টায় এমপি প্রার্থী আরিফুল ইসলামের আজমপুরে আজাদী যাত্রা ছিল। সেখান থেকে মানিক নামের এক যুবককে চাপাতিসহ আটক করা হয়। পরে উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাতে ডিএমপির উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোর্শেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরিফুলের পদযাত্রা থেকে চাপাতিসহ আটক মানিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে—জানতে চাইলে ওসি মোর্শেদ বলেন, চাপাতিসহ মানিক আটকের ঘটনায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ দেননি। তাই তাঁকে আগামীকাল (মঙ্গলবার) ভ্রাম্যমাণ আদালতে পাঠানো হবে।

