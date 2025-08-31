অষ্টগ্রামে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের পক্ষে নাগরিক শপথ

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে বিএনপি নেতা (দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পদ স্থগিত) মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ‘মব’ সৃষ্টি, দলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ এবং নাগরিক শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টায় উপজেলার খয়েরপুর-আব্দুল্লাপুর ইউনিয়নের কদমচাল বাজারে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়।
কাদিরপুর এসএম নাথ উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আয়ূব আলী ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ইলিয়াস ভাস্কর, নজরুল ইসলাম মাস্টার, শিক্ষক মোবারক হোসেন মনি, ব্যবসায়ী ইউনূস মিয়া, মোয়াজ্জেম ভূঁইয়া প্রমুখ।
সভায় বক্তারা ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার রাজনৈতিক নেতা অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ‘মব’ সৃষ্টি করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হত্যার হুমকি ও দলীয় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ জানান।
এ সময় যেকোনো মূল্যে ফজলুর রহমানের পক্ষে থাকার শপথ নেন কদমচাল গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।