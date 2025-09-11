হোম > সারা দেশ > ঢাকা

স্ত্রীসহ বগুড়ার সাবেক এমপি রাগেবুল আহসানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাগেবুল আহসান রিপু। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রাগেবুল আহসান রিপু ও তাঁর স্ত্রী জোবাইদা আহসান জবার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া নিষেধাজ্ঞা জারির এই আদেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।

দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া সাবেক সংসদ সদস্য ও তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাবেক এই সংসদ সদস্য শতকোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন, যা তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভোগদখলে রেখেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে।

অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যেকোনো সময় দেশত্যাগ করতে পারেন। তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হবে অথবা দীর্ঘায়িত হবে। এ কারণে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন।

সম্পর্কিত

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমর পানি

কুড়িলে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ

রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ

স্বাস্থ্য খাতের বিতর্কিত ঠিকাদার মিঠু দুর্নীতির মামলায় কারাগারে

টিয়ার শেল ছুড়ে একপাশে যান চলাচল সচল, অন্যপাশে চলছে বিক্ষোভ

কুড়িলে ফের পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নতুন করে সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি

মানিকগঞ্জে ছেলের হাতে মা খুনের অভিযোগ

গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

জাকসু নির্বাচন আগামীকাল, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা